На Прикарпатті 18-річна дівчина померла від анорексії



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Лікарі не змогли врятувати її життя

18-річна дівчина з Прикарпаття (Богородчанського району) померла від анорексії.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Відомо, що дівчина навчалась у іншому місті. Там вона захопилась новою дієтою – сироїдством. На новій дієті дівчина за два місця схудла на 15 кілограм, проте згодом у неї почалась анорексія.

Прикарпатка займалася сироїдінням, яке сприяє втраті ваги. Дівчина розповіла, що поїхала на навчання до іншого міста. Звідти повернулася, схуднувши на 15 кілограмів, стан здоров'я різко погіршився. На жаль, лікарі не змогли врятувати її життя.

Головний лікар Богородчанської районної лікарні Юрій Павлушинський факт смерті підтвердив.

«Вона справді була у нас. Потім зайнялася самолікуванням. Відомо, що поїхала лікуватися у Київ. Пробула там десь три-чотири місяці. В одному із київських лікувальних закладів вона померла. Дівчину поховали на Богородчанщині», — зазначив лікар.

Анорексія — захворювання, характерне критичним зниженням маси тіла, часто небезпечним для життя, втратою апетиту. Переважно виникає на нервовому ґрунті (нервова анорексія, вона ж — невротична анорексія), особливо у дівчат і молодих жінок, одержимих бажанням схуднути. Анорексію часто супроводжує підвищене почуття голоду, булімія.