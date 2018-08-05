На Прикарпатті прокурор вимагав хабара за ухилення від реальної міри покарання



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Фото: Нацполіція На Івано-Франківщині під час одержання хабара затримано прокурора

Прокурору загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років

3 серпня під час одержання хабара затримано прокурора однієї з місцевих прокуратур Івано-Франківської області.

Про це інформує Департамент комунікації Національної поліції.

В ході оперативних заходів правоохоронці задокументували протиправну діяльність прокурора однієї з місцевих прокуратур області.

Гроші призначалися за сприяння у зміні кваліфікації обвинувачення під час судового процесу. Зокрема, прокурор вимагав від місцевого жителя хабар за можливість ухилення від реальної міри відбування покарання та призначення покарання, не пов'язаного із позбавленням волі.

Затримали прокурора після того, як він виконав свої «зобов'язання». Затримання провели оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції та слідчі СБУ під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції ГПУ.

На даний час вирішується питання повідомлення прокурору про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За вчинення корупційного правопорушення працівнику правоохоронних органів загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники Головного управління Служби безпеки України в АР Крим викрили на хабарі інспектора з контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Чаплинського відділу поліції Херсонщини.

Оперативники спецслужби встановили, що старший лейтенант поліції вимагав п'ятнадцять тисяч гривень від місцевого жителя за сприяння у перереєстрації мисливської нарізної зброї.