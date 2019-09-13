На Прикарпатті викрили гігантську теплицю з марихуаною на ‎50 млн євро



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СБУ блокувала масштабний наркобізнес на Івано-Франківщині Фото: СБУ

У теплицях площею чотири гектари зловмисники висадили елітні сорти канабісу

СБУ та поліція виявили на Івано-Франківщині високотехнологічну лабораторію, де готували марихуану на понад 50 млн євро.

Наркотичні коноплі вирощували у великих теплицях в селі Яблунів біля Косова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«У теплицях площею чотири гектари зловмисники висадили елітні сорти канабісу з підвищеним вмістом тетрагідроканабінолу», – повідомляють у пресцентрі СБУ.

Тетрагідроканабінол – головний психоактивний компонент канабісу.

У господарських будівлях поруч з теплицями коноплю переробляли безпосередньо на наркотики. Плантацію обладнали високотехнологічними системами підігріву, освітлення, поливу, підживлення ґрунту і повітря, датчиками температури та вологості, системою відеоспостереження й охороняли службовими собаками.

«У теплицях на спеціальному ґрунті виявили майже 100 тисяч нарковмісних рослин і подрібнену рослинну масу коноплі загальною вагою понад тонну. Вартість виготовленого з цієї сировини наркотику на чорному ринку становила б понад п’ятдесят €50 мільйонів», – додають у СБУ.

На самих теплиця працювало 20 найманих працівників, які працювали у дві зміни і жили у господарських будівлях поруч. Для них обладнали їдальню.

«Персонал під час роботи запирали на території, щоб уникнути крадіжок і самовільного виходу», – відзначають правоохоронці.

Головного організатора плантації і двох його співорганізаторів затримали.

Готову марихуану продавали по 3,5 тисячі євро за кілограм. У СБУ та поліції перевіряють, чи продавали коноплю оптом за кордон.

За даними місцевих ЗМІ, раніше у цих теплицях вирощували огірки, а самі теплиці належать місцевому підприємству, яке здало їх в оренду організаторам наркоплантації.