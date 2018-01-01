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    На пропускних пунктах у зоні АТО у чергах застрягли сотні автівок

    У чергах в обидва боки загалом перебувають 410 автомобілів
    У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, у середу зранку у чергах в обидва боки загалом перебувають 410 автомобілів, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби. «Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 60/40;
    • Сьогодні, 08:53
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    У чергах в обидва боки загалом перебувають 410 автомобілів

    У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, у середу зранку у чергах в обидва боки загалом перебувають 410 автомобілів, повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

    «Сьогодні вранці в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» - 60/40; «Мар’їнка» - 30/80; «Новотроїцьке» - 50/60; «Гнутове» - 40/50, - йдеться у повідомленні.

    За даними відомства, пасажиро-транспортний потік через КПВВ напередодні був дещо більшим, ніж попередньої доби.

    Загалом учора в КПВВ було оформлено 19,7 тисячі осіб та 2,8 тисячі транспортних засобів.

    Нагадаємо, напередодні Нового року Червоний Хрест відправив в ОРДЛО понад 73 тонни гуманітарної допомоги.

    АТО КПВВ червоний хрест
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