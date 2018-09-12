На пункті пропуску «Мар'їнка» затримали майора-хабарника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Facebook Операції об'єднаних сил

Хабарник вимагав 48 тисяч гривень

На КПВВ «Мар'їнка» на хабарі в 48 тисяч гривень затримали співробітника спецпідрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби України.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Донецькій області майора податкової служби Б. затримали буквально на гарячому», - говориться у повідомленні.

Встановлено, що чоловік вимагав від громадянина України за безперешкодне переміщення товарів через КПВВ «Мар’їнка» на тимчасово непідконтрольну територію хабара у розмірі 48 тисяч гривень. Цю суму виявили й вилучили на місці скоєння злочину.

За місцем роботи та проживання фігуранта справи проводяться обшуки. «За результатами їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі викрили злочинну групу з 32 людей, яка здійснювала контрабанду сигарет з України та Білорусі.