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    На пункті пропуску «Мар'їнка» затримали майора-хабарника

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    На пункті пропуску «Мар'їнка» затримали майора-хабарника
    Facebook Операції об'єднаних сил

    Хабарник вимагав 48 тисяч гривень

    На КПВВ «Мар'їнка» на хабарі в 48 тисяч гривень затримали співробітника спецпідрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби України.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

    «Старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО Головного управління ДФС у Донецькій області майора податкової служби Б. затримали буквально на гарячому», - говориться у повідомленні.

    Встановлено, що чоловік вимагав від громадянина України за безперешкодне переміщення товарів через КПВВ «Мар’їнка» на тимчасово непідконтрольну територію хабара у розмірі 48 тисяч гривень. Цю суму виявили й вилучили на місці скоєння злочину.

    За місцем роботи та проживання фігуранта справи проводяться обшуки. «За результатами їх проведення буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади», - зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, у Польщі викрили злочинну групу з 32 людей, яка здійснювала контрабанду сигарет з України та Білорусі.

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