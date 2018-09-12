У Польщі ліквідували банду, яка займалася контрабандою сигарет з України



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Серед контрабандистів є польські військові та прикордонники

У Польщі викрили злочинну групу з 32 людей, яка здійснювала контрабанду сигарет з України та Білорусі. До її складу входили, серед іншого, польські військові, корумповані офіцери польської прикордонної служби та представники бізнес-кіл міста Холм. Усі затримані у цій справі є поляками, повідомила польська прикордонна служба.

Перші арешти у цій справі відбулися ще в жовтні минулого року, тоді як інших учасників групи затримали 3 та 4 вересня. Група діяла у 2015-2017 роках і за цей час встигла доставити до Польщі 2,4 млн пачок сигарет, чим завдала збитків польській економіці на суму 49,8 млн злотих (понад 11 млн євро).

Контрабандисти використовували як понтонні човни, щоб переправляти сигарети через річку Західний Буг, так і літак Ан-2, для переправлення сигарет до Польщі повітряним транспортом. Польське слідство стверджує, що контрабандисти пакували сигарети в Україні, а далі переправляли їх до Польщі, де інші учасники злочинної схеми завантажували їх у спеціально пристосовані для цього позашляховики з приладами нічного бачення і доставляли їх в решту регіонів країни.

Слідство також з’ясувало, що контрабандистам сприяли прикордонники, які отримували від них хабарі у сумах від 5 до 10 тис. злотих.

Загалом у цій справі 18 людей перебували чи досі перебувають під тимчасовим арештом, тоді як іншим затриманим суд обрав м’якші запобіжні заходи. Також у контрабандистів конфіскували майно на загальну суму 900 тис. злотих (майже 200 тис. євро), повідомили польські прикордонники.