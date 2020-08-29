На Рівненщині винищувач зніс дорожній знак
На Рівненщині винищувач зніс дорожній знак
Інцидент стався в ході приземлення літака на автотрасі Київ-Чоп, яке проводилося в рамках військових навчань
Винищувач Су-27 під час навчань на Рівненщині зніс дорожній знак.
Відповідне відео опублікував телеканал 2 + 2.
Інцидент стався на трасі Київ-Чоп під час відпрацювання посадки на автомобільну магістраль. На кадрах можна побачити, як винищувач летить над дорогою і зносить дорожній знак.
Після цього Су-27 починає набирати висоту, при цьому уламки знака з рекомендованою швидкістю залишаються на його повітрозабірнику.
У службі автодоріг Рівненської області повідомили, що за рік на трасі зносять кілька дорожніх знаків, але зазвичай це роблять автомобілі, а не винищувачі. Однак проблеми в цьому не бачать і обіцяють незабаром встановити новий знак рекомендованої швидкості.