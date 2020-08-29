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    На Рівненщині винищувач зніс дорожній знак

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    На Рівненщині винищувач зніс дорожній знак - На Рівненщині винищувач зніс дорожній знак
    На Рівненщині винищувач зніс дорожній знак

    Інцидент стався в ході приземлення літака на автотрасі Київ-Чоп, яке проводилося в рамках військових навчань

    Винищувач Су-27 під час навчань на Рівненщині зніс дорожній знак.

    Відповідне відео опублікував телеканал 2 + 2.

    Інцидент стався на трасі Київ-Чоп під час відпрацювання посадки на автомобільну магістраль. На кадрах можна побачити, як винищувач летить над дорогою і зносить дорожній знак.

    Після цього Су-27 починає набирати висоту, при цьому уламки знака з рекомендованою швидкістю залишаються на його повітрозабірнику.
     
    У службі автодоріг Рівненської області повідомили, що за рік на трасі зносять кілька дорожніх знаків, але зазвичай це роблять автомобілі, а не винищувачі. Однак проблеми в цьому не бачать і обіцяють незабаром встановити новий знак рекомендованої швидкості.
    Чернігівщина літак військові
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