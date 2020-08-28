Закриття кордонів: МАУ скасувала авіарейси через нові обмеження для іноземців



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МАУ попереджає, що зміни у графіку польотів можуть виникнути й у вересні

Іноземні громадяни до останнього часу становили близько 60% від усіх пасажирів авіакомпанії

Компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає avianews.com.

Іноземні громадяни до останнього часу становили близько 60% від усіх пасажирів авіакомпанії.

При цьому заборона на в'їзд іноземців торкнулася і внутрішніх рейсів, оскільки вони використовувалися для пересадки на міжнародні рейси, пояснили в авіакомпанії.

Так, з 14 вересня МАУ скасувала рейси з Києва в Запоріжжя, Мадрид, Барселону, Афіни (крім двох рейсів для вивозу пасажирів), Женеву, Делі, Берлін, Кишинів, з 20 вересня з Києва до Херсона.

Крім того, у другій половині вересня МАУ скоротить польотну програму з Києва в Одесу, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Дубай, Стамбул і Тель-Авів.

При цьому авіакомпанія допускає додаткові зміни графіка польотів на першу половину вересня у зв'язку з необхідністю роботи в нових умовах.

«Ми зараз повинні прийняти рішення про плани авіакомпанії на найближчі дні, не маючи ні достатньо часу, ні достатньо інформації. Ми, звичайно, будемо чекати публікацію тексту постанови Кабміну і приймати рішення про скасування рейсів, виходячи зі змісту документа. Ми розглядаємо кілька варіантів, в тому числі – радикальний», - заявив президент МАУ Євген Дихне.

В авіакомпанії уточнили, що пасажири скасованих рейсів можуть подати заявку на повернення коштів в повному обсязі, отримати ваучер з бонусом 25% для бронювання нових перельотів або безкоштовно перенести дату вильоту.

Раніше також повідомлялося, що МАУ скасує у вересні низку рейсів до Європи.

Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня.

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Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.