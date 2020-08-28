У СБУ зняли фільми про двох снайперів, які загинули на Донбасі



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Обидва бійці (у центрі) загинули від вибуху міни 1 грудня 2019 року на сході України Фото: СБУ

Полковники СБУ Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов були одними з кращих снайперів України

До Дня пам’яті захисників України колектив Національної академії СБУ створив відеосюжети про спецпризначенців Центру спеціальних операцій «А» СБУ Дениса Волочаєва та Дмитра Каплунова.

Про це СБУ повідомляє на сайті.

Обидва бійці загинули від вибуху міни 1 грудня 2019 року на сході України під час виконання контрдиверсійного бойового завдання.

На рахунку офіцерів десятки ротацій і сотні операцій. З самого початку російської агресії на Донбасі вони брали активну участь у захопленні злочинців і протидії диверсійно-розвідувальним групам бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення у тил українських бійців та у мирні регіони для здійснення терактів.

Полковники СБУ Денис Волочаєв та Дмитро Каплунов були одними з кращих снайперів України - здобували переможні та призові місця на міжнародних змаганнях зі снайпінгу серед військових і правоохоронців. Вони посмертно удостоєні звання Героїв України за особисту мужність та героїзм у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.

Фільми, створені за сприяння Центру спеціальних операцій «А» та родин загиблих, висвітлюють життєвий і бойовий шлях офіцерів. Вони є продовженням проєкту «Пам’ятаємо», який Національна академія СБУ присвячує вшануванню загиблих співробітників української спецслужби. На сьогодні він налічує 17 відеоробіт.