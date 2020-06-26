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    На Рівненщині виявили 84 нових випадки Covid-19

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    На Рівненщині виявили 84 нових випадки Covid-19 - На Рівненщині виявили 84 нових випадки Covid-19
    На Рівненщині виявили 84 нових випадки Covid-19

    Вік хворих склав від 11 до 79 років

    Станом на вечір 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нових випадки захворювання на Covid-19.

    Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

    Зазначається, що вік хворих склав від 11 до 79 років.

    «Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3364 випадки захворювання на коронавірусну хворобу», — повідомив Коваль та додав, що «через ускладнення викликані Covid-19 67 випадків — летальні».

    «Подолали хворобу 1676 жителів області. Сьогодні одужало 53 особи з Дубенського, Костопільського, Сарненського районів та міст Рівне і Вараш. На перевірці в лабораторіях області знаходиться 413 зразків», — резюмував очільник ОДА.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      40008
    • Хворіють
      21183
    • Одужали
      17758
    • Померли
      1067

    В Україні 25 червня  лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено  606 766 тестувань методом ПЛР.

     

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