На Рівненщині виявили 84 нових випадки Covid-19



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На Рівненщині виявили 84 нових випадки Covid-19

Вік хворих склав від 11 до 79 років

Станом на вечір 25 червня на Рівненщині підтверджено 84 нових випадки захворювання на Covid-19.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Зазначається, що вік хворих склав від 11 до 79 років.

«Таким чином в Рівненській області наразі маємо 3364 випадки захворювання на коронавірусну хворобу», — повідомив Коваль та додав, що «через ускладнення викликані Covid-19 67 випадків — летальні».

«Подолали хворобу 1676 жителів області. Сьогодні одужало 53 особи з Дубенського, Костопільського, Сарненського районів та міст Рівне і Вараш. На перевірці в лабораторіях області знаходиться 413 зразків», — резюмував очільник ОДА.

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

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В Україні 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР.