Мер Ужгорода Богдан Андріїв: У міській лікарні, де приймають хворих з Covid-19, вільних місць вже нема

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв

Державний санітарний лікар назвав ситуацію у Закарпатській області критичною

З 22 червня в Україні запроваджено так званий адаптивний карантин. Він передбачає пом’якшення обмежувальних заходів за умови, що регіон відповідатиме чотирьом критеріям: завантаженість ліжок, охоплення тестуванням, відсоток виявлення хворих, динаміка захворювання.

Закарпатська область за темпами зростання захворювання на Covid-19 перебуває на другому місці, поступаючись лише Одещині, тому під пом’якшення карантинних заходів не підпадає. Окрім того Закарпаття упевнено входить до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю зафіксованих випадків. Станом на ранок 24 червня в області – 2369 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Найбільше в Ужгороді – 524.

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Більшість стаціонарних хворих, які розміщені у лікарнях обласного центру перебувають у важкому і середньому стані, повідомив днями директор Обласної клінічної інфекційної лікарні Закарпатської обласної ради Михайло Поляк. До того ж у чотирьох опорних лікарнях, визначених для хворих на коронавірус, стрімко закінчуються вільні місця.

Під час брифінгу 23 червня головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав ситуацію у Закарпатській області критичною. Там вже запроваджуються посилені карантинні заходи.

В інтерв’ю «Главкому» міський голова Ужгорода Богдан Андріїв розповів, куди розміщуватимуть хворих на коронавірусну хворобу в разі, якщо місць у лікарнях обласного центру не стане, яку допомогу місту надає Київ. Мер також прокоментував свої плани знову балотуватися та озвучив ставлення до так званої «партії мерів».

За чотирма ключовими показниками Закарпатська область не підпадає під послаблення карантину. Які показники безпосередньо в обласного центру, якою є тенденція?

У нас збільшується кількість хворих. Сьогодні маємо 13 нових випадків захворювання на Covid-19. Показник кількості захворювань на 100 тис. населення не відповідає вимогам для послаблення карантину. Сьогодні зайнятими є 59% ліжок у лікарнях, відведених під Covid-19. Цей показник також не відповідає вимогам. Тестів у нас зроблено більше 12 на 100 тис. населення. Ось цей показник відповідає вимогам пом’якшення карантину.

Раніше комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення з 1 червня запустити громадський транспорт, а ще за тиждень мали б запрацювати садочки. Що нині працює, а що ні?

Садочки не запрацювали, їх, як і школи, ми не відкривали. Міський транспорт ми запустили, також працює приміський транспорт. Не працює міжміське сполучення. Працюють кафе, саме літні тераси. Планові операції відмінили. Це сталося через те, що збільшується кількість хворих на коронавірусну хворобу. Є рішення про це обласної комісії з надзвичайних ситуацій, ми провели засідання відповідної міської комісії, де також рекомендували призупинити планові операції. Надаватиметься лише екстрена медична допомога.

Якою є вірогідність, що комунальний транспорт може зупинити роботу?

Нині транспорт працює з жорстким дотриманням усіх карантинних вимог. В автобусах є дезінфікуючі засоби, обов’язково мають бути маски і у пасажира, і у водія. Користуватися можна лише сидячими місцями. Обласна комісія ухвалила рішення, а ми підтримали: у найближчі вихідні з суботи до понеділка ми зупиняємо роботу громадського транспорту. У місті наше комунальне підприємство лише довозитиме до місць роботи, наприклад, медиків.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 23 червня назвав Закарпатську область в числі тих, де, ймовірно, посилюватимуться карантинні заходи. Чи впроваджуватимете ще більше посилення карантину, як це виглядатиме?

Так ми уже посилили. Працюють мобільні групи, які стежать за дотриманням карантинних заходів у супермаркетах, продовольчих і непродовольчих магазинах, на ринках, у маленьких магазинах, закладах громадського харчування. Ми провели нараду і я дав доручення Муніципальній варті, разом з поліцією, контролювати жорсткіші вимоги до громадян, штрафувати, це все оприлюднювати (інформацію про свої дії), щоби громадяни бачили, що усе це діє, щоби послаблення карантину вони не сприймали як скасування карантину.

Чи працюють у місті ринки? Як вони дотримуються карантину?

Так, ринки працюють. Є порушення з їхнього боку. Ми додатково звернулися ще до Нацгвардії, щоби посилити групи (контролю), щоби була дієва реакція на порушення.

Нині остання «коронавірусна» постанова Кабміну каже про те, що не на центральному, а на регіональному рівні має ухвалюватися рішення щодо послаблення або посилення карантинних заходів. Якщо область заборонятиме роботу ринків, а місто буде проти, як чинитимете?

З обласною владою ми працюємо синхронно. Західний регіон є специфічний. У нас багато продукції, вирощеної в селах. Я розумію, що в супермаркетах продукти дорожчі, на ринку дешевші. Ми контролюємо ситуацію, намагаємося, щоби було дотримання карантинних заходів на ринках, бо вони працюють.

Тобто ви не бачите підстав для закриття ринків?

Поки що не плануємо цього робити.

ЗМІ рясніють повідомленнями про заповнення лікарень і реанімацій на Закарпатті. Ви уже говорили про заповненість лікарень на 59%. Яка ситуація нині, які саме лікарні найбільше заповнені?

В Ужгороді є чотири медичні заклади, які приймають хворих на коронавірусну хворобу. Це Обласна клінічна інфекційна лікарня, Центр легеневих хвороб, окремі відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні і наша Ужгородська міська клінічна лікарня, яка виділила під лікування Covid-19 окремий корпус. На сьогодні, 24 червня усі ліжка, розгорнуті в міській клінічній лікарні, повністю заповнені.

Усі ліжка, розгорнуті в Ужгородській міській клінічній лікарні, вже повністю заповнені

То куди направлятимете хворих далі, враховуючи подальше зростання захворюваності?

На сьогодні лише дев’ять хворих з міста Ужгород перебувають на стаціонарному лікуванні. Решта хворих з-за меж обласного центру. Тому як буде розгортатися друга хвиля, частина хворих не лікуватимуться в обласних центрах, а направлятимуться до районів, до лікарень, у яких передбачено створення окремих відділень для Covid-19. Ці лікарні матимуть контракти і отримуватимуть допомогу від Національної служби здоров’я.

Як тільки в Україні була оголошена епідемія, у Києві за ініціативою президента був створений благодійний фонд, який направляє допомогу до різних областей. Чи відчуваєте ви цю підтримку, яка вона?

Так, область надає допомогу місту. У нас працює штаб. Декілька разів на тиждень ми проводимо засідання в обласній державній адміністрації за участю головних лікарів закладів, які лікують хворих на Covid-19 зокрема з тих лікарень, які я назвав. Під час таких засідань вивчається потреба, що кому потрібно і розподіляється допомога.

То все ж, про яку допомогу йдеться?

Все приходить в обласний центр. Зрозуміло, що обласні медзаклади краще забезпечені, ніж медзаклади у районах. З 2 квітня до 18 червня, за даними Управління охорони здоров'я міськради, п’яти комунальним закладам Ужгорода – Центральній міській клінічній лікарні, дитячій лікарні, пологовому будинку, центру первинної медико-санітарної допомоги, поліклініці з центру передано 6 тис. костюмів біозахисту, 10,2 тис. медичних масок та респіраторів, 18,4 тис. рукавичок, 100 захисних окулярів, 620 захисних щитків.

Наскільки місцевий бізнес допомагає у боротьбі з Covid-19, кого могли би виділити?

Найбільше допомоги іде централізовано по лінії МОЗ. У приватному порядку нам також надають допомогу. І «Нафтогаз» допомагав, і різні приватні компанії, і окремі громадяни допомагали. Мережі «Епіцентр», «Нова лінія», «Укргазвидобування» щось допомагали, фонди Ахметова, Медведчука тощо.

Скоро в Україні місцеві вибори. Багато нині розмов про так звану «партію мерів». Вас кликали до якогось з проєктів?

Для себе я ще рішення не прийняв. Створені об’єднання мають право на існування. Якщо вони (ряд міських голів) так вирішили, то їхнє право, нехай працюють.

Чи братимете участь у наступних мерських виборах?

Так, звичайно.

Які шанси у вас переобратися, враховуючи високий антирейтинг?

Нехай ужгородці визначаються. Ми спокійно ставимося до усіх викликів, усіх опитувань, рейтингів, антирейтингів.

Наскільки містяни зараз вам довіряють, про що каже соціологія?

Ближче до виборів будемо проводити опитування, тоді знатимемо конкретні цифри.

Я вважаю, що наша команда нормально працює, багато чого ми зробили в місті. Звичайно, буде боротьба за посаду міського голови, буде багато охочих обійняти цю посаду. Нехай ужгородці визначаються, чи маю я право працювати далі, чи не маю. На цьому життя не зупиняється.

Ті люди, з якими ви починали роботу на посаді міського голови, сьогодні є вашими опонентами. Чому так сталося, що у вас нині інша команда?

Ми можемо багато подібних прикладів навести. Наприклад, Львів і Чернівці, колишні радник і заступник міського голови стали опонентами міського голови. Тому я вас прошу. Те, що хтось хоче спробувати свої сили, – це нормально. Люди ростуть, у них є якісь амбіції. Нехай їх реалізовують.

Кого вважаєте вашим головним суперником на виборах? Віктор Щадей (депутат міськради Ужгорода), Андрій Півень (підприємець, меценат), може, Олександр Білак (колишній заступник міського голови) чи Іштван Цап (колишній перший заступник міського голови, якого 1 червня 2020 року суд поновив на посаді)?

Не знаю. Всі достойні суперники, нехай борються.

Колишній ваш заступник Олександр Білак у січні написав заяву на звільнення і пояснив своє рішення дипломатично: різні з вами погляди на розвиток міста, тому йому з вами не по дорозі. Що насправді сталося?

Це не йому зі мною, а мені з ним не по дорозі. Він у міській раді уже не працює. А як має своє бачення, ми ж демократична країна, демократичне місто. Не подобається працювати? Заяву на стіл і «до побачення!», нехай в іншому місці працює, де схоче.

Команда – це не тільки заступник міського голови, це весь колектив, це структурні підрозділи. Як є розбіжності, потиснули руку і попрощалися. Але ж місто і надалі працює, нічого страшного я не бачу.

В інтернеті можна знайти інформацію про те, що ви ніби є членом партії «Довіряй ділам». Чи це так?

Ні, я безпартійний.

Пропозиції вступити у партію розглядаєте, які конкретні пропозиції маєте?

Так, пропозиції є. Визначаємося.

Михайло Глуховський, «Главком»