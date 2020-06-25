В Україні найбільше випадків Covid-19 зафіксовано на Львівщині. Дані МОЗ з усіх областей



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Львівщина лідирує за кількістю підтверджених випадків Covid-19

На Львівщині – 4627 випадків коронавірусу

В Україні 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 994 нові випадки. Загалом проведено 606 766 тестувань методом ПЛР. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1753 випадки;

Волинська область — 2024 випадки;

Дніпропетровська область — 1069 випадків;

Донецька область — 399 випадків;

Житомирська область — 1337 випадків;

Закарпатська область — 2454 випадки;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2171 випадок;

Кіровоградська область — 636 випадків;

м. Київ — 4613 випадків;

Київська область — 2373 випадки;

Львівська область — 4627 випадків;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 377 випадків;

Одеська область — 1465 випадків;

Полтавська область — 301 випадок;

Рівненська область — 3248 випадків;

Сумська область — 277 випадків;

Тернопільська область — 1815 випадків;

Харківська область — 1947 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 645 випадків;

Чернівецька область — 4531 випадок;

Черкаська область — 616 випадків;

Чернігівська область — 506 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 червня 2020 року до Центру надійшло 1305 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 83 744 повідомлення про підозру на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 40008

Хворіють 21183

Одужали 17758

Померли 1067

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Нагадаємо, станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд з коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Зазначимо, що вчора було зафіксовано 940 нових випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Києві, Чернівецькій, Львівській областях.