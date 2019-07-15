На Рівненщині замінували автомобіль кандидата у нардепи



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Невідомі також обстріляли лобове скло автівки

У понеділок 15 липня кандидату у народні депутати від об’єднаних сил націоналістів ВО «Свобода» по виборчому округу №154 Володимиру Ткачуку замінували автомобіль. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської обласної організації політсили.

У повідомленні йдеться, що невідомі прив’язали до ручки водійських дверей предмет ззовні схожий на гранату Ф-1, окрім того пошкодили лобове скло автів5ки, «ймовірно за допомогою вогнепальної зброї».

«Сусіди щойно повідомили, що моя машина з розбитим лобовим склом і гранатою на ручці. Біля будинку,в житловому масиві. Щоб зупинити мене ці нелюди наражають на небезпеку сотні невинних громадян! Зараз на місці поліція, пожежники, мінери, територія огороджена. Навколо машини на землі – гільзи, схоже що стріляли по лобовому, – зазначає Володимир Ткачук.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група та співробітники вибухотехнічної лабораторії.

Також нагадаємо, що у Світлодарську невідомі в масках спалили намет кандидата в нардепи. Подія сталася на площі Миру у Світлодарську. До площі під’їхав автомобіль «Таврія», з якого вийшли троє невідомих у масках та обливши агітаційний намет якоюсь речовиною, підпалили його. Після цього вони також порізали ножем агітаційний стенд та поїхали з місця події.

Нагадаємо, 1 липня біля зупинки «Шувар» на Сихові у Львові молодики у спортивних костюмах напали на волонтерів у футболках і кепках «Голосу»: лаялись і ображали волонтерів, силою змусили їх зняти брендований одяг, переслідували їх вулицями і погрожували фізичною розправою.