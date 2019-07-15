У Світлодарську невідомі в масках спалили намет кандидата в нардепи



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Ілюстративне фото

До площі Миру під’їхав автомобіль «Таврія», з якого вийшли троє невідомих у масках та, обливши агітаційний намет якоюсь речовиною, підпалили його, після цього вони також порізали ножем агітаційний стенд та поїхали з місця події

У Донецькій області невідомі підпалили агітаційний намет народного депутата Валерія Коновалюка. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи.

Подія сталася на площі Миру у Світлодарську. До площі під’їхав автомобіль «Таврія», з якого вийшли троє невідомих у масках та обливши агітаційний намет якоюсь речовиною, підпалили його. Після цього вони також порізали ножем агітаційний стенд та поїхали з місця події.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 КК України (хуліганство).

Раніше повідомлялось, що 14 липня у селі Добровеличківка Кіровоградської області невідомий з ножем напав на волонтерів кандидата у народні депутати від партії «Слуга Народу» Ігоря Мурдія. Про це мажоритарник по 100 округу повідомив на своїх сторінці у Facebook. За словами Мурдія, зловмисник пошкодив агітаційний брендвол.

Нагадаємо, 1 липня біля зупинки «Шувар» на Сихові у Львові молодики у спортивних костюмах напали на волонтерів у футболках і кепках «Голосу»: лаялись і ображали волонтерів, силою змусили їх зняти брендований одяг, переслідували їх вулицями і погрожували фізичною розправою.