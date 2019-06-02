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    На рок-фестивалі Kozak fest через буревій загинула людина

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    На рок-фестивалі Kozak fest через буревій загинула людина

    Двоє людей з переломами потрапили до лікарень

    На етно-рок-фестивалі України Kozak FEST, який проходив у Дніпропетровській області, через стихійне лихо загинула одна людина, двоє отримало травми. Про це повідомили в прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.

    Внаслідок стихійного лиха на етно-рок-фестивалі Kozak FEST, який проходив у селі Жовтоолександрівка, урочище Княжі Байраки, загинула одна людина 1971 року народження. Також було госпіталізовано жінку 1967 року народження з перелом ноги, а чоловіка 1978 року народження – з перелом ступні.

    Окрім того, рятувальники при розборі пошкодженої конструкції сцени, огляді місцевості врятували 135 людей та витягнули 53 легкових автомобілів.

    Зазначається, що внаслідок сильного пориву вітру (25 м/с і більше), грози та сильної зливи на місці проведення етно-рок фестивалю Kozak FEST в балці, в якій знаходилося біля 10 000 глядачів, виникло підтоплення деяких ділянок, що унеможливило виїзд автотранспорту з балки глядачів. Поривами вітру було знесено батут, частково пошкоджено намети та сцену.

     

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