На Сардинії провели спецоперацію з порятунку корови (відео)
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Тварина опинилася в пастці на одному з пляжів острова серед скель
Для порятунку корови довелося задіяти вертоліт
На Сардинії пройшла операція з порятунку корови.
Тварина опинилася в пастці на одному з пляжів острова серед скель. Як корова потрапила туди, невідомо.
Для порятунку корови довелося задіяти вертоліт. Рятувальники підчепили тварину тросом, на голову корові наділи мішок.
Зазначається, що корова була доставлена у безпечне місце неушкодженою.
Нагадаємо, чернівецькі пожежники врятували зайченя, яке постраждало внаслідок пожежі сухої трави. Як тільки воно видужає, рятувальники відпустять зайченя на волю.
Джерело: ru.euronews.com