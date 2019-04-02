На Сардинії провели спецоперацію з порятунку корови (відео)



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Тварина опинилася в пастці на одному з пляжів острова серед скель

Для порятунку корови довелося задіяти вертоліт

На Сардинії пройшла операція з порятунку корови.

Тварина опинилася в пастці на одному з пляжів острова серед скель. Як корова потрапила туди, невідомо.

Для порятунку корови довелося задіяти вертоліт. Рятувальники підчепили тварину тросом, на голову корові наділи мішок.

Зазначається, що корова була доставлена у безпечне місце неушкодженою.

Нагадаємо, чернівецькі пожежники врятували зайченя, яке постраждало внаслідок пожежі сухої трави. Як тільки воно видужає, рятувальники відпустять зайченя на волю.

Джерело: ru.euronews.com