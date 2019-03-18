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    Новини

    Пожежники на Буковині врятували зайченя

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    <span>Пожежники привезли врятоване зайченя у частину</span> - Пожежники на Буковині врятували зайченя
    Пожежники привезли врятоване зайченя у частину

    Тварині надали першу допомогу, а після одужання обіцяють відпустити на волю

    Чернівецькі пожежники врятували зайченя, яке постраждало внаслідок пожежі сухої трави у селі Заволока Сторожинецького району. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.

    «(У селі Заволока Сторожинецького району-ред.) тваринку, що жалібно пищала та намагалася втекти від полум’я, рятувальники помітили у траві. З обпеченою лапкою його забрали до підрозділу, де надали постраждалому зайченяті необхідну допомогу. Як тільки воно видужає, рятувальники відпустять зайченя на волю», — йдеться в повідомленні.

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    Пожежники на Буковині врятували зайченя
    Пожежники на Буковині врятували зайченя
    Пожежники на Буковині врятували зайченя

    Також, в повідомленні зазначили, що з того часу, коли значно зросла кількість пожеж в екосистемах, такі випадки трапляються щодня.

    Спалювання трави не сприяє підвищенню родючості ґрунтів. Адже висока температура при горінні знищує всю мікрофлору, що утворюється у верхньому шарі ґрунту. Гинуть не тільки мікроорганізми, але й знищуються гнізда птахів. Від сильної трав’яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту (зайці, їжаки, плазуни, земноводні).

    Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі сталося масштабне загорання трави

    Нагадаємо, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів. 

    пожежа ДСНС тварини рятувальники Чернівецька область
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