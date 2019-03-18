Пожежники на Буковині врятували зайченя
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Розсилка
Тварині надали першу допомогу, а після одужання обіцяють відпустити на волю
Чернівецькі пожежники врятували зайченя, яке постраждало внаслідок пожежі сухої трави у селі Заволока Сторожинецького району. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
«(У селі Заволока Сторожинецького району-ред.) тваринку, що жалібно пищала та намагалася втекти від полум’я, рятувальники помітили у траві. З обпеченою лапкою його забрали до підрозділу, де надали постраждалому зайченяті необхідну допомогу. Як тільки воно видужає, рятувальники відпустять зайченя на волю», — йдеться в повідомленні.
Також, в повідомленні зазначили, що з того часу, коли значно зросла кількість пожеж в екосистемах, такі випадки трапляються щодня.
Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі сталося масштабне загорання трави.
Нагадаємо, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів.