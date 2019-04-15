На сайті президента України оприлюднено указ про звільнення Семочка



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Екс-перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко

Порошенко підписав документ 12 квітня

На офіційному сайті президента України оприлюднено указ про звільнення Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Документ №143/2019 викладено у відкритий доступ.

Зазначається, що Порошенко підписав документ 12 квітня.

Нагадаємо, у неділю, 14 квітня, президент України Петро Порошенко під час прес-конференції на НСК «Олімпійський» заявив, що заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка звільнено.

Як відомо, восени 2018 року керівництво Служби зовнішньої розвідки потрапило у скандал.

Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара».

В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив тоді, що не бачить підстав для звільнення чи відсторонення свого першого заступника Сергія Семочка після того, як Служба безпеки підтвердила російське громадянство його родичів.