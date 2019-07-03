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    На шахті «Покровська» загинув гірник

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    На шахті «Покровська» загинув гірник

    Трагедія на шахті на Донеччині сталася 2 липня

    На шахті «Покровська» на Донеччині під час виконання підземних робіт загинув гірник.

    Про це 3 липня повідомляє пресслужба поліції Донеччини.

    Трагедія сталася 2 липня, близько 18.45.

    «На шахті стався обвал породи. В результаті обвалу був смертельно травмований 33-річний шахтар», - заявили в поліції.

    За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

    Триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, у червні на шахті Покровська загинули два працівники.

    Під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеного до дизелевозу, притиснуло до стіни 36-річного гірника, який контролював процес. Потерпілий помер на місці.

    Також 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєру на 12-му південному конвеєрному штреці, потрапив під конвеєрну дробарку.

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