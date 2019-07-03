На шахті «Покровська» загинув гірник
Трагедія на шахті на Донеччині сталася 2 липня
На шахті «Покровська» на Донеччині під час виконання підземних робіт загинув гірник.
Про це 3 липня повідомляє пресслужба поліції Донеччини.
Трагедія сталася 2 липня, близько 18.45.
«На шахті стався обвал породи. В результаті обвалу був смертельно травмований 33-річний шахтар», - заявили в поліції.
За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у червні на шахті Покровська загинули два працівники.
Під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеного до дизелевозу, притиснуло до стіни 36-річного гірника, який контролював процес. Потерпілий помер на місці.
Також 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєру на 12-му південному конвеєрному штреці, потрапив під конвеєрну дробарку.