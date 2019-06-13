Стала відома причина загибелі двох гірників на шахті у Покровську



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12 червня на шахтоуправлінні «Покровське» загинули двоє гірників

Прокуратура розслідує загибель шахтарів на Донеччині

У результаті попереднього розслідування вдалось з'ясувати, що причиною загибелі двох гірників на території Приватного акціонерного товариства «Шахтоуправління Покровське» стали отримані гірниками травми в результаті порушення правил безпеки.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.

За даними пресслужби відомства, наразі установлено, що 12 червня, приблизно о 14:20, під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеного до дизелевозу, притиснуло до стіни 36-річного гірника, який саме контролював зазначений процес. Отримавши відкриту рану правої пахової області з ушкодженням нервового судинного пучка, відкритий перелом кісток тазу, потерпілий помер на місці.

Того ж дня, приблизно о 20:30, 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєру на 12-му південному конвеєрному штреці, потрапив під конвеєрну дробарку. Отримані чоловіком численні травми також виявились смертельними.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

На теперішній час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин трагічної загибелі шахтарів. Досудове розслідування триває.