На Сицилії можна придбати будинок за один євро



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Італії - розпродаж нерухомості

В Італії на острові Сицилія виставлено на продаж сотню житлових будинків майже задурно

Влада італійського міста Муссомелі на півдні Сицилії виставила на продаж старі будинки за один євро, повідомляє The Sun.

Новий власник будинку зобов'язаний протягом року здійснити капітальний ремонт купленого будинку. Інакше він буде позбавлений гарантійного депозиту розміром близько 7000 євро.

На цей час за євро можна купити одну зі 100 покинутих будівель. Очікується, що найближчим часом з'являться ще близько 400 пропозицій.

Відзначається, сто вартість ремонту будинків обійдеться новим власникам приблизно 95 євро за кв. м.

До слова, на початку квітня співвласник готелю Hilton оголосив про припинення інвестицій в будівництво в Україні. За словами бізнесмена, таке рішення він прийняв в зв'язку з «політико-економічною ситуацією в країні і відсутністю у населення достатньої купівельної спроможності для реалізації великих девелоперських проектів преміум-класу».

Читайте також: