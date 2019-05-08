  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Сицилії можна придбати будинок за один євро

    • Розсилка
    В Італії - розпродаж нерухомості - На Сицилії можна придбати будинок за один євро
    В Італії - розпродаж нерухомості

    В Італії на острові Сицилія виставлено на продаж сотню житлових будинків майже задурно

    Влада італійського міста Муссомелі на півдні Сицилії виставила на продаж старі будинки за один євро, повідомляє The Sun.

    Новий власник будинку зобов'язаний протягом року здійснити капітальний ремонт купленого будинку. Інакше він буде позбавлений гарантійного депозиту розміром близько 7000 євро.

    Читайте також

    На цей час за євро можна купити одну зі 100 покинутих будівель. Очікується, що найближчим часом з'являться ще близько 400 пропозицій.

    Відзначається, сто вартість ремонту будинків обійдеться новим власникам приблизно 95 євро за кв. м.

    До слова, на початку квітня співвласник готелю Hilton оголосив про припинення інвестицій в будівництво в УкраїніЗа словами бізнесмена, таке рішення він прийняв в зв'язку з «політико-економічною ситуацією в країні і відсутністю у населення достатньої купівельної спроможності для реалізації великих девелоперських проектів преміум-класу».

     Читайте також: 
    Нова «комуналка». Пеня - це лише верхівка айсберга
    Читайте також
    нерухомість Італія будівництво будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ