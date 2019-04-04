Співвласник готелю Hilton оголосив про припинення інвестицій в будівництво в Україні



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П'ятизірковий готель Hilton Kyiv

Бізнесмен відзначив, що розширення мережі Hilton поки не планується через слабкий потік іноземних і внутрішніх туристів

Співвласник готелю Hilton у Києві та мережі кінотеатрів Cinema City Борис Фуксман повідомив про припинення інвестиційних проектів в будівництві на території України.

Про це він сказав в інтерв'ю Investory News.

«В даний момент я призупинив будівництво на території України і інвестую в нерухомість Німеччини», - сказав Фуксман.

За словами бізнесмена, таке рішення він прийняв в зв'язку з «політико-економічною ситуацією в країні і відсутністю у населення достатньої купівельної спроможності для реалізації великих девелоперських проектів преміум-класу».

Фуксман також розповів про розвиток комерційних проектів в Україні, зокрема в готелі Hilton. За його словами, верхні поверхи готелю розвиваються як апартаменти. «Там проживають дуже серйозні клієнти, такі як співробітники багатьох посольств», - сказав він.

Бізнесмен відзначив, що розширення мережі Hilton поки не планується через слабкий потік іноземних і внутрішніх туристів.

За словами Фуксмана, мережа кінотеатрів Cinema City продовжить розширюватися за рахунок придбання та оновлення старих залів, а також будівництва нових в торгових центрах.

Зазначимо, п'ятизірковий готель Hilton Kyiv, який став першим готелем компанії Hilton Worldwide і мережі Hilton Hotels & Resorts в Україні, відкрили 26 березня 2014 року.

Бренд Hilton Hotels & Resorts, один з 10 провідних брендів компанії Hilton Worldwide, заснований в 1919 році. На березень 2019 року об'єднує 586 готелів в 94 країнах.

У березні цього року суд частково зупинив експлуатацію приміщень готелю Hilton на бульварі Тараса Шевченка, 28-30 у Києві до повного усунення порушень, виявлених Держслужбою з надзвичайних ситуацій

Джерело: Громадське