На суд Кернеса не прийшли свідки: засідання тривало 15 хвилин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд у справі Геннадія Кернеса

Обвинувачений Кернес і його охоронці були присутні на суді

Засідання Київського райсуду Полтави, де слухається справа мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, яких обвинувачують у викраденні, катуванні та погрозі вбивством двох активістів Євромайдану в січні 2014 року, тривало всього 15 хвилин – жоден зі свідків не з’явився.

Про це Укрінформу розповіли в суді.

«Обвинувачений Кернес і його охоронці були присутні на суді. На минулому засіданні суддя Антонов зобов’язав обидві сторони процесу забезпечити явку свідків. Своїх свідків повинні доставити і сторона захисту, і сторона звинувачення. Планувалося також вивчити докази захисту. Проте засідання закінчилося через 15 хвилин: жоден зі свідків не з’явився», – відзначили в суді.

Сторона захисту, додали в суді, в своєму клопотанні надала інформацію про 7 свідків: «вони всі співробітники прокуратури або поліції. Захист просить суд направити їм повістки для явки в суд. Також залишаються не допитаними 9 свідків з боку держобвинувачення», – пояснили в суді.

Як стало відомо, наступне засідання призначене на 29 травня.

Як повідомлялося раніше, 24 квітня на засідання Київського райсуду Полтави, де слухається справа мера Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців, приводом було доставлено чотирьох із 15-ти свідків звинувачення. Інші, як стало відомо, знаходяться за межами України. Допитані свідки показали, що нічого не пам’ятають: «Давно це було». 2 квітня на засідання райсуду не з’явився жоден свідок обвинувачення.

Прокурор Ганилов попросив суд застосувати проти решти 15-ти свідків примусовий привід. 19 березня в Київському райсуді Полтави вивчали речові докази, представлені стороною обвинувачення, зокрема, серветку зі слідами крові, представлену потерпілим Сергієм Ряполовом, як речовий доказ його побиття. Адвокати відмовилися розглядати цей речовий доказ, вважаючи його отриманим без протоколу і додержання правил зберігання.

Нагадаємо, в Полтаві триває суд над Кернесом у справі про викрадення і погрози вбивством прихильників Євромайдану в Харкові у 2013-2014 роках. Разом з ним по справі проходять двоє його охоронців.

Крім того, прокуратура розслідує справу про привласнення земельних ділянок в Харкові. Обшуки у цій справі проходили у вересні 2016 року у Кернеса і Добкіна. Збиток від махінацій оцінюється в понад 4 млрд гривень. При цьому генпрокурор Луценко обіцяв повернути землю у власність Харкова.

ькій області повідомив, що інформація про викрадення активістів Євромайдану не підтвердилася.

2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала в суд обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса та двох його охоронців.

2 квітня 2015 року ВССУ оголосив резолютивну частину ухвали про перенесення розгляду справи Кернеса з Дзержинського райсуду Харкова до Київського райсуду Полтави.