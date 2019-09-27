На Сумщині ділки виготовляли небезпечні очищувачі скла із російської сировини



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Вилучено понад 30 тонн розфасованої та підготовленої для реалізації небезпечної продукції Фото: СБУ

Зловмисники незаконно переправили з Росії в Україну майже 600 тонн рідини, яка на 98% складалася з метилового спирту

У Сумській області СБУ викрила та блокувала підпільне виробництво небезпечних товарів із контрафактної сировини з Росії.

Про це 27 вересня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що група жителів регіону протягом 2018-2019 років незаконно переправила з Росії на територію України майже 600 тонн рідини, яка на 98% складалася з метилового спирту. Для переміщення підакцизного товару за нульовою митною ставкою та уникнення сплати акцизного збору у розмірі 245 євро за тисячу літрів сировини зловмисники ввозили вантаж під виглядом розчинника для лакофарбового покриття.

«У підпільному цеху ділки виготовляли з контрафактного метилового спирту засоби догляду за автотранспортом, зокрема незамерзаючі очищувачі скла. Реалізовували їх оптовими партіями через торговельні мережі. Використання громадянами вказаної небезпечної продукції могло становити загрозу для їх здоров’я», - підкреслили в СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали чотири вантажні автомобілі на одному з митних постів у Сумській області під час чергової спроби зловмисників незаконно переправити через державний кордон 90 тонн небезпечної рідини.

Під час санкціонованих слідчих дій з місця контрафактного виробництва вилучено понад 30 тонн розфасованої та підготовленої для реалізації небезпечної продукції.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) та ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

До слова, СБУ вилучила 48 тонн контрафактних хімікатів на 25 млн гривень у Києві.