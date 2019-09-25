СБУ вилучила 48 тонн контрафактних хімікатів на 25 млн гривень у Києві



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У Києві комерційна структура налагодила контрабанду отруйних сильнодіючих речовин під виглядом поставок будівельних сумішей

У столиці комерційна структура налагодила контрабанду отруйних сильнодіючих речовин під виглядом поставок будівельних сумішей. Протиправну діяльність блокував спецпідрозділ Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що ділки транзитом через Європу імпортували із однієї з країн Східної Азії контрафактну продукцію для потреб українських аграріїв. Отриманий «товар» на орендованих складських приміщеннях у Києві зловмисники пакували під виглядом відомих світових брендів. Готову продукцію вони відправляли замовникам по всій території України.

За висновками профільних експертів, використання контрафактних хімікатів могло завдати шкоди екології та дискредитувати українських і світових агровиробників на зовнішніх ринках.

Під час санкціонованих слідчих дій у складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили 48 тонн сильнодіючих та отруйних речовин загальною вартістю майже 25 млн грн і документацію, що підтверджує проведення протиправних оборудок.

Слідчі СБ України повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, можливо причетних до вказаної протиправної діяльності.

Операція проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Києва.