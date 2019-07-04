На Сумщині голову райдержадміністрації застукали на хабарництві



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Неправомірну вигоду посадовець вимагав за вирішення земельних питань Фото: Департамент захисту економіки Національної поліції України

До злочинної діяльності посадовець залучив посередника - колишнього начальника районного відділу Держгеокадастру

На Сумщині поліція викрила голову райдержадміністрації на хабарі у 65 тисяч гривень, гроші посадовець вимагав за вирішення земельних питань.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

«За вирішення питань щодо погодження проектної документації на виділення у приватну власність земельних ділянок на території ввіреного йому району голова РГА вимагав з місцевих мешканців неправомірну вигоду. До злочинної діяльності посадовець залучив посередника - колишнього начальника районного відділу Держгеокадастру», - заявили в поліції.

Зазначається, що було задокументовано факт вимагання та отримання зловмисниками 65 тисяч гривень хабара за передачу у приватну власність земельної ділянки з числа земель рекреаційного призначення.

3 липня правоохоронці затримали посередника під час одержання двох тисяч доларів хабара. Напередодні оперативниками задокументовано факт отримання посередником першої частини неправомірної вигоди в сумі 12 тисяч гривень, які громадянин перерахував на його особистий картковий рахунок. Загалом очільник РДА через посередника отримав 65 тисяч гривень.

Тривають першочергові слідчі дії, посередника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили та блокували схему систематичного вимагання хабарів інспекторами сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділів ГУ Нацполіції в Харківській області.