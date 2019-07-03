  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Харківщині СБУ блокувала схему вимагання грошей поліцейськими

    • Розсилка
    Пресцентр Управління СБУ в Харківській області - На Харківщині СБУ блокувала схему вимагання грошей поліцейськими
    Пресцентр Управління СБУ в Харківській області
    Фото:

    Погрожуючи відібрати водійські посвідчення, інспектори поліції вимагали від громадян 10 тис грн з транспортного засобу під виглядом сплати штрафу на місці

    Співробітники Служби безпеки України викрили та блокували схему систематичного вимагання хабарів інспекторами сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділів Головного управління Національної поліції в Харківській області. Про це повідомляє пресцентр Управління СБУ в Харківській області.

    Оперативники спецслужби встановили, що поліцейські налагодили механізм одержання неправомірної вигоди від водіїв за непритягнення до відповідальності за нібито керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

    Читайте також

    Погрожуючи відібрати водійські посвідчення, інспектори поліції вимагали від громадян 10 тис грн з транспортного засобу під виглядом сплати штрафу на місці.

    Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили за місцями роботи та проживання фігурантів провадження гроші та інші речові докази, які підтверджують незаконні дії.

    Наразі зловмисникам оголошено підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання мір запобіжних заходів.

    Пресцентр Управління СБУ в Харківській області
    Пресцентр Управління СБУ в Харківській області

    Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших поліцейських, причетних до протиправної діяльності.

    Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

    Читайте також
    СБУ хабар гроші Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ