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    На Сумщині їздить ворожа техніка, окупанти вбивають мирних людей

    Окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити колону&nbsp; - На Сумщині їздить ворожа техніка, окупанти вбивають мирних людей
    Окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити колону 
    Фото Сумської прокуратури

    Обласна влада просить громадян сидіти вдома

    По селу Низи та його околицях їздить ворожа техніка. Про це повідомляє голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький в Telegram.

    «Ворожа техніка їздить по селах з білими прапорами та розстрілюють мирних людей. Будьте вдома подалі від вікон! Не виходьте навулицю!», – закликає Живицький.

    Крім того, у Роменському районі на Сумщині російські загарбники розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити їхню колону. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила прокуратура Сумської області.

    «Окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити колону - розпочато кримінальне провадження. За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, 28 лютого 2022 року поблизу с. Погожа Криниця Роменського району місцевий житель на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки.

    Російські агресори переїхали автівку танками: 47-річний Микола загинув на місці, констатували у прокуратурі.

    Теги: Росія окупанти прокуратура війна Сумщина
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    На Сумщині їздить ворожа техніка, окупанти вбивають мирних людей