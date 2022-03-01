На Сумщині їздить ворожа техніка, окупанти вбивають мирних людей

Окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити колону

Обласна влада просить громадян сидіти вдома

По селу Низи та його околицях їздить ворожа техніка. Про це повідомляє голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький в Telegram.

«Ворожа техніка їздить по селах з білими прапорами та розстрілюють мирних людей. Будьте вдома подалі від вікон! Не виходьте навулицю!», – закликає Живицький.

Крім того, у Роменському районі на Сумщині російські загарбники розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити їхню колону. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила прокуратура Сумської області.

«Окупанти розчавили авто з чоловіком, який намагався зупинити колону - розпочато кримінальне провадження. За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 28 лютого 2022 року поблизу с. Погожа Криниця Роменського району місцевий житель на власному авто перегородив дорогу колоні російської техніки.

Російські агресори переїхали автівку танками: 47-річний Микола загинув на місці, констатували у прокуратурі.