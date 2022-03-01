У Києві судові охоронці затримали двох диверсантів

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Підозрілих осіб передано до Національної поліції

У Києві судові охоронці затримали двох підозрілих осіб, які здійснювали розвідувальні заходи будівлі вищого органу системи правосуддя держави. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

Це сталося 27 лютого, близько 18.00. Забезпечуючи охорону будівлі Вищої ради правосуддя, співробітники Територіального управління Служби судової охорони у Києві та Київській області затримали двох підозрілих осіб.Чоловіки ходили поруч з будівлею Вищої ради правосуддя, проводили зйомку об’єкта на мобільні телефони та намагалися перевірити технічні укріплення споруди.

Судові охоронці столичного регіону затримали підозрілих осіб і викликали Національну поліцію.

У ході перевірки документів з’ясувалося, що один із затриманих є громадянином суміжної держави, політичне керівництво якої надало територію своєї країни для збройної агресії російської федерації проти України, а інший – громадянин України, мешканець однієї зі східних областей.

Для з’ясування всіх обставин затриманих доправили до управління Нацполіції.

Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.