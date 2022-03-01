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    Події в Україні

    У Херсоні людей беруть у полон, містом курсує техніка окупантів

    Танки окупанта на вулицях Херсону - У Херсоні людей беруть у полон, містом курсує техніка окупантів
    Танки окупанта на вулицях Херсону
    фото скріншот відео

    На вулицях Херсона їздить російська бронетехніка

    Херсоном пересувається військова техніка окупантів, місцевих мешканців захоплюють у полон. Про це повідомив очільник Облдержадміністрації Геннадій Лагута у коментарі «Українській правді».

    Наразі подробиць ніяких немає, але глава ОДА показав фото і відео, де вулицями міста їде російська бронетехніка.

    Лагута повідомив у соцмережах, що у Херсоні окупати, які заходять на територію міста, захоплюють місцевих мешканців у полон. Ймовірно їх використовуватимуть як живий щит для просування вперед, вважає Лагута.

    Нагадаємо, заступник мера Херсона закликав вбивати російських окупантів. Нагадаємо, під Кропивницьким лунають обстріли, ворог атакує аеродром. Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.

    Теги: окупанти військова техніка Херсон #stoprussia
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    У Херсоні людей беруть у полон, містом курсує техніка окупантів