На Сумщині ліквідували конвертаційний центр, де відмивали мільйони гривень



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Загальна сума завданих державному бюджету збитків складає щонайменше 8,4 млн грн

Прокуратура Сумської області викрила та припинила діяльність групи осіб, які через підконтрольні підприємства реалізовували нафтопродукти за готівку фізичним особам, не зареєстрованим як платники податків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Загальна сума завданих державному бюджету збитків складає щонайменше 8,4 млн грн.

28 січня 2020 року проведено 9 обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, в їхніх автомобілях та офісних приміщеннях.

Вилучено 9 печаток підприємств, 640 тис. грн, понад 4 тис. євро та 6 тис. доларів, прилад для рахування готівки, 215 тис. л дизельного палива, 30 тис. л бензину А-92, а також документи фінансово-господарської діяльності та чорнові записи.

Наразі досудове слідство за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) триває.

До суду скерували клопотання про накладення арешту на речові докази, а саме - 113 банківських рахунків одинадцяти підприємств, що відкриті в 17 банках, а також на 52 рахунки, відкриті в Державній казначейській службі України.