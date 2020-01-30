Зеленський звільнив сімох голів райдержадміністрацій у чотирьох областях
Відповідні документи оприлюднені на Офіційному інтернет-представництві глави держави
Президент Володимир Зеленський сьогодні видав розпорядження, у яких звільнив з посади сімох голів районних державних адміністрацій у чотирьох областях України.
Відповідні документи оприлюднені на Офіційному інтернет-представництві глави держави.
Згідно з розпорядженнями президента, звільнено з посади голів:
Шишацької РДА Полтавської області Віктора Іваненка,
Машівської РДА Полтавської області - Юлію Середу,
Диканської РДА Полтавської області - Володимира Шкарбаня,
Казанківської РДА Миколаївської області – Ольгу Жорову,
Новоукраїнської РДА Кіровоградської області – Віктора Самойленка,
Новоархангельської РДА Кіровоградської області – Сергія Васильченка
Згурівської РДА Київської області – Валерія Мозгового.
Нагадаємо, 26 грудня президент України Володимир Зеленський видав укази про звільнення голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій.