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    Зеленський звільнив сімох голів райдержадміністрацій у чотирьох областях

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    Володимир Зеленський звільнив сімох голів райдержадміністрацій - Зеленський звільнив сімох голів райдержадміністрацій у чотирьох областях
    Володимир Зеленський звільнив сімох голів райдержадміністрацій

    Відповідні документи оприлюднені на Офіційному інтернет-представництві глави держави

    Президент Володимир Зеленський сьогодні видав розпорядження, у яких звільнив з посади сімох голів районних державних адміністрацій у чотирьох областях України.

    Відповідні документи оприлюднені на Офіційному інтернет-представництві глави держави.

    Згідно з розпорядженнями президента, звільнено з посади голів:

    Шишацької РДА Полтавської області Віктора Іваненка,

    Машівської РДА Полтавської області - Юлію Середу,

    Диканської РДА Полтавської області - Володимира Шкарбаня,

    Казанківської РДА Миколаївської області – Ольгу Жорову,

    Новоукраїнської РДА Кіровоградської області – Віктора Самойленка,

    Новоархангельської РДА Кіровоградської області – Сергія Васильченка

    Згурівської РДА Київської області – Валерія Мозгового.

    Нагадаємо, 26 грудня президент України Володимир Зеленський видав укази про звільнення голів Закарпатської та Львівської обласних державних адміністрацій.

    документи Володимир Зеленський президент
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