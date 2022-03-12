  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Сумщині погоджено «зелені коридори». Стали відомі маршрути

    На Сумщині 12 березня відбудеться евакуація мешканців &laquo;зеленим коридором&raquo; - На Сумщині погоджено «зелені коридори». Стали відомі маршрути
    На Сумщині 12 березня відбудеться евакуація мешканців «зеленим коридором»
    Фото: ДСНС

    12 березня о 9:00 розпочнеться евакуація жителів Сумщини із зони бойових дій

    Влада Сумщина погодила з окупаційними військами напрямки руху транспорту «зеленими коридорами» для евакуації мирних мешканців із зони бойових дій. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    Тростянець - Полтава

    (Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті. Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренко – вул.Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми. Час виїзду колони: 9:00.

    Суми - Полтава

    (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту. Виїзд автобусами у Сумах. Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00. Місця збору у Сумах: основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (район школи №2).

    Лебедин - Полтава

    (Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Місця збору у Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці - біля міських/селищних рад. Час виїзду колони: 9:00

    Конотоп - Полтава

    (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

    Велика Писарівка - Полтава

    (Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

    Нагадаємо, протягом 9-10 березня в Україні було евакуйовано десятки тисяч мирних мешканців.
    Теги: Сумщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Сумщині погоджено «зелені коридори». Стали відомі маршрути