На Сумщині погоджено «зелені коридори». Стали відомі маршрути

12 березня о 9:00 розпочнеться евакуація жителів Сумщини із зони бойових дій

Влада Сумщина погодила з окупаційними військами напрямки руху транспорту «зеленими коридорами» для евакуації мирних мешканців із зони бойових дій. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Тростянець - Полтава

(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). Частково на автобусах та на особистому транспорті. Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца – вул.Скрябіна – вул.Татаренко – вул.Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) – вул. Шевченка і далі у бік міста Суми. Час виїзду колони: 9:00.

Суми - Полтава

(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту. Виїзд автобусами у Сумах. Час прибуття автобусів в усі точки збору з 13:00 до 14:00. Місця збору у Сумах: основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (район школи №2).

Лебедин - Полтава

(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Місця збору у Лебедині, Конотопі, Краснопіллі, Великій Писарівці - біля міських/селищних рад. Час виїзду колони: 9:00

Конотоп - Полтава

(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.

Велика Писарівка - Полтава

(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава). Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.