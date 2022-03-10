Евакуація. Із Сумської області за два дні вивезли 60 тисяч людей

Із міст Суми, Тростянець, Краснопілля у напрямку Полтави за два дні вивезли більше 60 тисяч людей

Із Київської області вдалося евакуювати близько 20 тисяч осіб

Протягом 9-10 березня в Україні евакуюють мирне населення з міст, де склалася найбільш небезпечна ситуація через вторгнення російських військ. Скільки вдалось вивезти людей за два дні розповіла віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

«Вчора пішли перші гуманітарні коридори, які мають результати. Із міст Суми, Тростянець, Краснопілля у напрямку Полтави за два дні вивезли більше 60 тисяч людей», – каже Верещук.

За її словами, з Ізюма в Лозову Харківської області вдалося виїхати близько 3 тисячам людей. Також в місто завезли понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

Верещук повідомила, що вчора евакуювали 52 дітей будинку дитини в місті Ворзелі на Київщині та 55 жінок з пологового будинку.

«Із міст Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель і інших міст Київської області за вчорашній день було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Евакуація триває і зараз», – повідомила міністерка.

Вона додала, що у місто Енергодар доставили більше 100 тонн гуманітарної допомоги.

«На жаль, я мушу сказати те, що не вдалося – напрямок Волноваха-Покровськ. З 5 березня включно ми намагаємося відкрити цей гуманітарний коридор, нам не вдається», – сказала Верещук.

Верещук також звернулась до польського, британського, американського народу з проханням: «допоможіть владам зробити так, щоб гуманітарні коридори запрацювали, а небо над Україною закрили».

«Допоможіть Маріуполю, там реальна гуманітарна катастрофа. Ми не змогли сьогодні вкотре відвезти туди навіть гуманітарний вантаж. Ні вода, ні медикаменти, ні продукти не потрапили до людей, які під тотальним обстрілом який день поспіль», – звернулась міністерка.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, назвала сім напрямків для евакуації 10 березня.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, наведених вранці 10 березня, в Україні евакуйовано понад 404 тисяч людей, зокрема понад 86 тисяч дітей.

10 березня російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму. За інформацією правоохоронців, з міста всього вдалося евакуювати 40 автобусів із громадянами.

Також окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці, що на Сумщині.

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