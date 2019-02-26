На Сумщині засуджено організатора каналу незаконної міграції іноземців до ЄС



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Фото: ssu.gov.ua

Житель Охтирки брав за «транзит» майже по десять тисяч гривень з кожного мігранта

За матеріалами Служби безпеки України засуджено мешканця Сумської області, який налагодив канал незаконного переправлення вихідців із країн Близького Сходу та Центральної Азії до Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що житель Охтирки організував протиправну схему переміщення мігрантів через державний кордон. Іноземців, які поза пунктами пропуску нелегально прибували з території РФ, ділки певний час утримували на Сумщині, а потім незаконно переправляли до ЄС. Вартість такого «транзиту» в національній валюті становила майже десять тисяч гривень з кожного мігранта», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали організатора схеми в листопаді минулого року під час переправлення через державний кордон чергового нелегала.

Великописарівський районний суд Сумської області визнав зловмисника винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, 25 лютого на Сумщині СБУ заблокувала спробу втручання спецслужб РФ у виборчий процес в Україні.