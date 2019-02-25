На Сумщині СБУ блокувала чергову спробу втручання спецслужб РФ у виборчий процес



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Ілюстративне фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби виявили у соціальній мережі ВКонтакте фейковий обліковий запис «Роман Н», з використанням якого здійснювалось адміністрування антиукраїнської групи «Сумы ‒ это Россия – Новороссия»

Співробітники Служби безпеки України блокували на Сумщині чергову спробу втручання російських спецслужб у виборчий процес в Україні. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби виявили у соціальній мережі ВКонтакте фейковий обліковий запис «Роман Н», з використанням якого здійснювалось адміністрування антиукраїнської групи «Сумы ‒ это Россия – Новороссия».

«Співробітники СБ України встановили, що цей акаунт був створений з протиправним використанням персональних та контактних даних жителя Сумщини без його відома. Авторизація сторінки здійснювалася з використанням ІР-адреси, що належить ОАО «Национальные кабельные сети» (м. Москва, Російська Федерація)», − йдеться у повідомленні.

У спецслужбі зазначили, що з використанням фейкового акаунту в регіональних групах антиукраїнського спрямування систематично поширювалась викривлена та деструктивна інформація для негативного інформаційного впливу на правосвідомість користувачів українського сегменту мережі Інтернет напередодні та під час виборчого процесу.

СБУ звертається до громадян з проханням бути уважними та у разі виявлення схожих протиправних фактів з використання їх особистих даних інформувати правоохоронців.

Раніше в СБУ розказали, як спецслужби РФ намагаються втрутитись у вибори через соцмережі українців. СБУ звинуватила у втручанні російське «Агенство Інтернет Досліджень» (так звану «фабрику тролів», яка причетна до втручання у вибори президента в США). Зазначається, що українцям за гроші пропонували надати доступ до рекламного кабінету акаунтів у Facebook та Twitter для нібито просування реклами.

Нагадаємо, що загальнонаціональне дослідження, проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого в усіх регіонах України (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей), показало, що серед кандидатів на президентську посаду лідерами є Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.