На Тайвані будують завод для створення субмарин



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Тайвань почне будувати субмарини

Республіка Китай хоче створити 8 субмарин для свого військово-морського флоту

Республіка Китай, яка знаходиться на Тайвані, провела офіційну церемонію початку спорудження об’єкту, який буде використовуватися для будівництва субмарин для місцевого військово-морського флоту. Про це пише ресурс Naval Today.

Об’єкт буде знаходиться в портовому місті Гаосюн на півдні Тайваню. В церемонії створення відповідних суднобудівних потужностей взяла участь президент Республіки Китай Цай Ін Вень.

В 2018 році американці дали згоду на передачу Республіці Китай необхідних технологій для створення власних підводних човнів. Очікується, що нові виробничі потужності будуть готовими до кінця 2020 року.

Перший новий підводний човен Республіка Китай має отримати в 2024 році. Всього Тайвань має намір створити до восьми субмарин для власного флоту.

На сьогодні Республіка Китай має в складі своїх військово-морських сил 2 субмарини періоду Другої світової війни і 2 голландські субмарини, які були отримані в 1987-88 роках.

Зазначимо також, що відповідно до останньої доповіді міністерства оборони США, Пекін, не зважаючи на тривалу модернізацію збройних сил, не має достатнього потенціалу для захоплення Тайваню.

Минулого тижня через Тайванську протоку пройшли два есмінці ВМС США. Американські військові заявили, що відправили два військових кораблі, оскільки Пентагон збільшує частоту руху по стратегічному водному шляху, попри опір з боку Китаю.