Пентагон: КНР наразі не зможе захопити Тайвань



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Армія КНР не збирається нападати на Тайвань

Пекін не збільшує флот амбіфійних десантних суден і катерів

Відповідно до останньої доповіді Міністерства оборони США, Пекін, не зважаючи на тривалу модернізацію збройних сил, не має достатнього потенціалу для захоплення Тайваня. Про це пише ресурс USNI News.

Тайвань залишається одним із головним детермінантів військового будівництва КНР. Проте, за словами Рендала Шрівера, який в Пентагоні відповідає за Індійсько-Тихоокеанський регіон, Пекін намагається проводити, перш за все, економічний і політико-дипломатичний тиск на Тайвань.

Попри войовничу риторику з боку Пекіну, американські військові не зафіксували значних змін серед засобів, які необхідні для проведення морського десанту, таких як амфібійні десанті судна і десантні катери. У військово-морському будівництві КНР, перш за все, націлена на створення океанічного флоту на основі авіаносців і ракетних кораблів типу есмінець.

Також, як стало відомо, Китай не збирається приєднуватися до ядерної угоди зі США і РФ. Речник МЗС КНР Ченг Шуанг заявив про те, що стратегічні ядерні сили країни знаходяться на мінімально необхідному рівні від потреб. Окрім того, китайський ядерний арсенал за його словами не можна жодним чином порівнювати із значно більшими арсеналами США і РФ.

Минулого тижня через Тайванську протоку пройшли два есмінці ВМС США. Американські військові заявили, що відправили два військових кораблі, оскільки Пентагон збільшує частоту руху по стратегічному водному шляху, попри опір з боку Китаю.