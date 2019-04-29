  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через Тайванську протоку пройшли два есмінця ВМС США

    • Розсилка
    <span>Есмінець USS Stethem</span> - Через Тайванську протоку пройшли два есмінця ВМС США
    Есмінець USS Stethem

    Напруженість між США і Китаєм може зрости

    Американські військові заявили, що відправили два військових кораблі ВМС через Тайванську протоку в неділю, оскільки Пентагон збільшує частоту руху по стратегічному водному шляху, незважаючи на опір з боку Китаю. Про це повідомляє Reuters.

    Видання зазначає, що цей крок ризикує ще більше посилити напруженість у відносинах з Китаєм, але, ймовірно, саморегульований Тайвань буде розглядати його як знак підтримки з боку адміністрації Трампа на тлі зростаючих протиріч між Тайбеєм і Пекіном.

    Тайвань є однією із гарячих точок у відносинах США і Китаю, які також включають в себе торгову війну, санкції США та все більш мускулисту військову позицію Китаю в Південно-Китайському морі, де Сполучені Штати також здійснюють патрулювання в умовах свободи навігації.

    Два есмінці були визначені як William P. Lawrence і Stethem.

    «Транзит кораблів через Тайванську протоку демонструє прихильність США вільному і відкритому Індо-Тихоокеанському регіоні», - заявив командир Клей Досс, представник Сьомого флоту ВМС США.

    Досс сказав, що під час транзиту не було небезпечних або непрофесійних взаємодій з судами інших країн.

     

    Читайте також
    США Китай військові корабель Тайвань ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ