На території Київщини за добу знищено 327 вибухонебезпечних предметів

На деокуповних територіях продовжується робота з розмінування

У Київській області протягом доби рятувальники знищили 327 вибухонебезпечних предметів, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Тиждень розпочався з хороших новин. У всіх 120 населених пунктах Київської області, а це майже 150 тисяч об’єктів споживачів, завершено відновлення послуги розподілу природного газу», – додав він.

Також наразі енергетики працюють над підключенням кожного окремого будинку чи квартири Київщини до електропостачання.

Тим часом на Житомирщині відбудовують зруйновану інфраструктуру.

«Продовжується розмінування в Народицькій територіальній громаді. В селі Бистрі та Малинській територіальній громаді розпочато обстеження пошкоджених житлових будинків внаслідок ракетного обстрілу. В Черняхові взялися за заміну вікон. Комунальні служби працюють з максимальною потужністю: в Овруцькій територіальній громаді вивозять рештки від завалів зруйнованих будинків», – зазначив заступник керівника ОП.

За його даними, в Охтирському районі Сумщини продовжуються ремонтні роботи на мережах газопостачання. В самому місті Охтирка комунальні служби розбирають завали ТЕЦ, займаються прибиранням центральної частини населеного пункту та прибудинкових територій. Зруйновані будинки Охтирки зараз на етапі обстеження.

Також на дорогах Сумщини проводиться ямковий ремонт. Працюють дорожні служби і на Чернігівщині.

А в деокуповних селищах Харківщини Мала Рогань та Вільхівка розпочато виплату пенсій. Там відновили роботу мобільні пункти Укрпошти.

В ОП звертають увагу і на те, що на Харківській кільцевій дорозі йдуть роботи над забезпеченням проїзду навколо міста. Після ретельного прибирання та очищення дорожнього покриття, дорожники розпочнуть аварійний ремонт автошляху. До робіт залучено більше 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, що раніше Тимошенко проінформував про відвідини харківського району Північна Салтівка, де до війни мешкало 300 тисяч харків’ян і нині не залишилося незруйнованих будинків. Для мешканців Салтівкі збудують нове житло.