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    «Київміськбуд» назвав дату запуску будівельних майданчиків

    «Київміськбуд» назвав дату запуску будівельних майданчиків

    Також почне роботу центральний офіс компанії і деякі відділи продажів

    Найбільший київський забудовник холдингова компанія «Київміськбуд» ухвалила рішення відновити роботи окремих департаментів «Київміськбуду» з 1 червня.

    Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

    «Головні зусилля будуть зосереджені на завершенні робіт у майже готових комплексах із подальшим введенням їх в експлуатацію та оформленні права власності у вже введених будинках», – йдеться у повідомленні.

    «Основні складнощі пов’язані з відсутністю будівельників, нестачею будматеріалів та комплектуючих. Питанням залишається їх подальша вартість, а також логістика», – додали у КМБ.

    Також почне роботу центральний офіс компанії і деякі відділи продажів.

    В компанії додають, що в Києві все ще зберігається ймовірність ракетних обстрілів, тому КМБ відновить роботи на всіх будівельних майданчиках згодом.

    Торговельний центр Retroville у Подільському районі Києва частково відновить роботу вже у серпні.

    Попри війну будівельна галузь починає потрохи відновлюватися. Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення.

    Теги: росія окупанти війна будівництво Україна окупація #stoprussia
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    «Київміськбуд» назвав дату запуску будівельних майданчиків