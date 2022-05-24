«Київміськбуд» назвав дату запуску будівельних майданчиків
Також почне роботу центральний офіс компанії і деякі відділи продажів
Найбільший київський забудовник холдингова компанія «Київміськбуд» ухвалила рішення відновити роботи окремих департаментів «Київміськбуду» з 1 червня.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби.
«Головні зусилля будуть зосереджені на завершенні робіт у майже готових комплексах із подальшим введенням їх в експлуатацію та оформленні права власності у вже введених будинках», – йдеться у повідомленні.
«Основні складнощі пов’язані з відсутністю будівельників, нестачею будматеріалів та комплектуючих. Питанням залишається їх подальша вартість, а також логістика», – додали у КМБ.
Також почне роботу центральний офіс компанії і деякі відділи продажів.
В компанії додають, що в Києві все ще зберігається ймовірність ракетних обстрілів, тому КМБ відновить роботи на всіх будівельних майданчиках згодом.
Торговельний центр Retroville у Подільському районі Києва частково відновить роботу вже у серпні.
Попри війну будівельна галузь починає потрохи відновлюватися. Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення.