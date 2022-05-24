На Запоріжжі без газу, води та електрики залишаються десятки тисяч людей
Ворожими обстрілами пошкоджено газо- та електропостачання на Запоріжжі
Ремонтні роботи проводити поки неможливо
У Запорізькій області без електропостачання залишилися 24 114 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.
«Минулої доби через ворожі обстріли були пошкоджені 3 високовольтні лінії електропередачі 35 кВ та 3 підстанції ПАТ «Запоріжжяобленерго», внаслідок чого були знеструмлені 17 294 абоненти в 11 населених пунктах області. Втім вже до кінця доби енергетики полагодили пошкоджене електрообладнання та повністю відновили енергопостачання цих споживачів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цієї ночі через активні бойові дії було порушено енергоживлення у 2 891 будинку.
Через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження мереж аварійно-відновлювальні роботи проводити неможливо.
Крім цього, на сьогодні по області без газопостачання знаходиться 71 372 абоненти у 89 населених пунктах області. Тільки минулої доби внаслідок ведення інтенсивних бойових дій без газопостачання залишилися 848 споживачів.
«Порушене внаслідок ведення бойових дій газопостачання у інших населених пунктах області планується невідкладно відновити після отримання доступу для проведення аварійно-відновлювальних робіт», – зазначають в ОВА.
Також повідомляється, що внаслідок обстрілів у м. Оріхів пошкоджено водопровідні мережі. У м. Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району теж відсутнє водопостачання.
Внаслідок бойових дій пошкоджено і каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки м. Василівка та смт Степногірськ Василівського району.
Нагадаємо, що у понеділок, 23 травня, при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру. Внаслідок обстрілів Донецька та Луганська області залишились без газу.