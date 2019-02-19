На Тернопільщині суд арештував комплекс монастиря ХVII ст., яким користується Московська церква



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Загаєцький чоловічий монастир УПЦ МП на Тернопільщині

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «зловживання владою»

Шумський районний суд Тернопільської області наклав арешт на комплекс монастиря ХVII століття (входять: церква св. Іоанна Милостивого, 1636 р., корпус келій кінця ХVIII ст., та Святі ворота, 1989 р. побудови), що у селі Малі Загайці Шумського району

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 15 лютого.

За даними досудового розслідування, депутати Великозагаєцької сільської ради 17 грудня 2015 року затвердили проект землеустрою з відведення земельної ділянки в постійне користування Загаєцькому чоловічому монастирю Тернопільської єпархії Української православної церкви» площею 1,22 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій в с. Малі Загайці на вул. Новосільна, 33А.

Дані з Публічної кадастрової карти

За цією ж адресою знаходиться комплекс монастиря з церквою св. Іоанна Милостивого, 1636 р., корпус келій кінця ХVIII ст., та Святих воріт, 1989 р. побудови – ці споруди є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Водночас правоохоронці вважають, що сесія Великозагаєцької сільської ради при прийнятті спірних рішень вийшла за межі своїх повноважень, що суперечить ст.117 Земельного кодексу України щодо передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність, чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність, а також ст.122 вказаного Кодексу щодо повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування.

За цим фактом 3 січня 2019 року Кременецька місцева прокуратура Тернопільської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України («зловживання владою або службовим становищем»).

Крім цього, суд арештував земельну ділянку площею 1,22 га для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, відведену Загаєцькому чоловічому монастирю.