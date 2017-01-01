На в’їздах до України зі сторони Польщі та Словаччини утворились кілометрові черги

Держприкордонна служба пов’язує утворення черг із поверненням українців додому на новорічні свята

У неділю, 24 грудня, на українсько-словацькому кордоні утворилися величезні черги з автомобілів, які розтягнулися на кілька кілометрів. Великий пасажиропотік зафіксовано з боку Словаччини. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян в ефірі телеканалу «112 Україна». «З української сторони черг



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Держприкордонна служба пов’язує утворення черг із поверненням українців додому на новорічні свята

У неділю, 24 грудня, на українсько-словацькому кордоні утворилися величезні черги з автомобілів, які розтягнулися на кілька кілометрів. Великий пасажиропотік зафіксовано з боку Словаччини. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян в ефірі телеканалу «112 Україна».

«З української сторони черг немає. Це спостерігається на всіх пунктах пропуску на кордоні з Європейським союзом. Тим часом, дійсно, з двох сторін, наприклад, Словаччини та Польщі, черги розтягнулися на багато кілометрів. НА КПП «Ягодин», за нашою інформацією, черга становить десь близько 900 автомобілів. Приблизно така ж ситуація зараз у «Шегинях», мається на увазі на в'їзд до України. Це пов'язано з тим, що українці, які працюють за кордоном, у європейських країнах, на новорічні та різдвяні свята повертаються додому», - сказав він.

За його словами, на даний момент вживаються заходи для того, щоб прискорити в'їзд автомобілів в Україну. Також спостерігається збільшення пасажиропотоку на КПВВ у зоні АТО. Як розповів Слободян, черги утворилися несуттєві.

Нагадаємо, З 1 січня 2018 року вступають в дію нові правила в’їзду в Україну для росіян.