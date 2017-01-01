Шкіряк нагадав росіянам про зміну правил в’їзду в Україну

Вже з 1-го січня в росіян для перетину кордону будуть брати відбитки пальців

З 1 січня 2018 року вступають в дію нові правила в’їзду в Україну для росіян. Про це нагадав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. За його словами, тепер громадяни РФ мають надавати свої відбитки пальців для в’їзду. «З 1 січня 2018 року, вже з 00.01, кожен громадянин РФ, котрий захоче перетнути державний кордон України,



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Вже з 1-го січня в росіян для перетину кордону будуть брати відбитки пальців

З 1 січня 2018 року вступають в дію нові правила в’їзду в Україну для росіян. Про це нагадав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

За його словами, тепер громадяни РФ мають надавати свої відбитки пальців для в’їзду.

«З 1 січня 2018 року, вже з 00.01, кожен громадянин РФ, котрий захоче перетнути державний кордон України, залишатиме у нас відбитки своїх пальчиків та весь комплект біометричних даних. Всі КПП на кордоні з державою-агресором вже обладнані новітніми системами зняття біометричних даних і підключені до бази даних Інтерполу та Європолу», - написав у Facebook радник міністра.

Нагадаємо, у липні 2017 року стало відомо, що Україна вводить на кордоні біометричний контроль для іноземців. Тоді глава держави звернувся до міністра МВС Арсена Авакова взяти виконання відповідне рішення під особистий контроль, для того щоб на всіх основних пунктах перетину кордону прикордонники були забезпечені необхідним обладнанням для фіксації біометричних даних

Як пізніше пояснив голова Держприкордонслужби України Петро Цигикал, при в’їзді в Україну громадян з країн ЄС прикордонними зчитуватимуть дані з їх біометричних паспортів.

«А у росіян, оскільки у них біометричних паспортів немає, ми будемо брати відбитки пальців і створювати свою базу. Це на базі нашого «Гарту». І цю інформацію будемо передавати різним структурам: СБУ, міграційній службі, поліції тощо», – зазначив Цигикал.