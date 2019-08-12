На Волині на митницях та постах ДФС проходять обшуки



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Митники навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами, розповіла Варченко

Слідчі Державного бюро розслідувань 12 серпня проводять сім санкціонованих обшуків на митницях Державної фіскальної служби, митних постах та у відділах митного оформлення у Волинській області.

Про це повідомила у Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

«Маю свіжу інформацію щодо обшуків у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. У ході розслідування встановили причетність до протиправної схеми співробітників митниць», - написала вона.

Варченко нагадала, що на початку липня слідчі Центрального апарату ДБР викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. «Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі «послуги» свій відсоток. Як наслідок, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень», - говориться повідомленні.

За словами Варченко, роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та отримувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості.

«Саме зараз слідчі ДБР здійснюють сім санкціонованих обшуків на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення. Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід – Департамент захисту економіки Національної поліції України», - повідомила чиновниця.

Вона зазначила, що кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа);

частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили протиправну схему формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області.