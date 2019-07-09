Державне бюро розслідувань проводить 14 обшуків у фіскалів на Волині



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Слідчі ДБР проводять обшуки у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його службових осіб

За попередніми підрахунками, діяльність транзитно-конвертаційної групи завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень

Слідчі Центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили протиправну схему формування податкового кредиту з ПДВ підприємствами-імпортерами транспортних засобів на території Волинської області.

Про це 9 липня повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що незаконна схема діяла таким чином: після розмитнення транспортних засобів юридичні особи (імпортери) виписували документи на їх реалізацію кінцевому реальному споживачу (здебільшого фізичній особі). Згодом здійснювався повторний продаж автомобіля за підробленими документами.

«Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводились з метою подальшого продажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Як наслідок, підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту і ухилялися від сплати податків», - заявили в ДБР.

Повідомляється, що за попередніми підрахунками, діяльність такої транзитно-конвертаційної групи завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

«Відомо, що «тіньовий ринок» діяв за сприяння та безпосередньої участі службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області», - зазначили в ДБР, повідомивши, що 9 липня слідчими проводяться 14 санкціонованих обшуків у приміщенні територіального органу ДФС, місцях проживання його службових осіб.

Також обшуки проводяться за адресами діяльності конвертаційних груп, у ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід – Департамент захисту економіки Нацполіції.

Кримінальне провадження, як заявили в ДБР, зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України (використання завідомо підробленого документа);

частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» повідомили, що колишні керівники «Центру управління промисловістю» підозрюються у привласненні 7 млн грн під час закупівлі пересувного дробарно-сортувального комплексу.