  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Волині померла дитина під час уроку фізкультури

    • Розсилка
    На Волині померла дитина під час уроку фізкультури

    Шестирічна дівчинка померла у школі

    У школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі Волинської області стався нещасний випадок. Дівчинці стало зле на уроці фізкультури, після чого вона померла.

    Про це повідомляє видання Буг з посиланням на власні джерела.

    Зазначається, що директор школи Надія Зволянська в телефонній розмові відмовилася що-небудь коментувати.

    На питання журналіста вона відповіла: «У мене немає часу говорити».

    Інформацію про трагедію підтвердили в поліції, повідомляє ВолиньPost.

    За інформацією правоохоронців, шестирічна дівчинка вчилася в першому класі. Під час уроку фізкультури їй стало зле. В школу викликали медиків, але врятувати дівчинку не вдалося.

    Читайте також
    спорт діти школа смерть Волинська область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ