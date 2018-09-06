На Волині померла дитина під час уроку фізкультури
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Розсилка
Шестирічна дівчинка померла у школі
У школі села П'ятидні у Володимир-Волинському районі Волинської області стався нещасний випадок. Дівчинці стало зле на уроці фізкультури, після чого вона померла.
Про це повідомляє видання Буг з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що директор школи Надія Зволянська в телефонній розмові відмовилася що-небудь коментувати.
На питання журналіста вона відповіла: «У мене немає часу говорити».
Інформацію про трагедію підтвердили в поліції, повідомляє ВолиньPost.
За інформацією правоохоронців, шестирічна дівчинка вчилася в першому класі. Під час уроку фізкультури їй стало зле. В школу викликали медиків, але врятувати дівчинку не вдалося.