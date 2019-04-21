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    На Волині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: троє загиблих, 16 постраждалих

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    21 квітня на Волині&nbsp;<span>зіткнулися легковий автомобіль &laquo;Volkswagen Caddy&raquo; і рейсовий автобус &laquo;Луцьк-Тернопіль&raquo;</span> - На Волині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: троє загиблих, 16 постраждалих
    21 квітня на Волині зіткнулися легковий автомобіль «Volkswagen Caddy» і рейсовий автобус «Луцьк-Тернопіль»

    Легковий автомобіль врізався у маршрутку, в результаті чого вона перекинулася

    У Волинській області поблизу села Крупа Луцького району сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, серед яких – дитина.

    Інцидент стався сьогодні, 21 квітня, повідомили «Волинські новини».

    Повідомляється, що пасажирський автобус Луцьк - Тернопіль скоїв зіткнення з легковим автомобілем Renault Kangoo. В результаті аварії загинуло троє людей, які перебували в салоні легковика, – чоловік, жінка і дитина 2011 року народження, яка померла в кареті швидкої допомоги.

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    На Волині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: троє загиблих, 16 постраждалих
    На Волині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: троє загиблих, 16 постраждалих
    На Волині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: троє загиблих, 16 постраждалих
    На Волині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: троє загиблих, 16 постраждалих
    На Волині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: троє загиблих, 16 постраждалих
    На Волині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: троє загиблих, 16 постраждалих

    На місці зіткнення працює 8 бригад швидкої. Як мінімум, в результаті ДТП постраждало 16 осіб.

    Зі слів очевидців аварії, легковий автомобіль врізався у маршрутку, в результаті чого вона перекинулася.

    Інформацію про ДТП підтвердили правоохоронці. Як повідомив прес-секретар ГУ Нацполіції в області Віктор Гомоль, зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Caddy і рейсовий автобус Луцьк-Тернопіль; на місці працює слідчо-оперативна група.

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