На Волині рейсовий автобус потрапив у моторошну ДТП: троє загиблих, 16 постраждалих



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21 квітня на Волині зіткнулися легковий автомобіль «Volkswagen Caddy» і рейсовий автобус «Луцьк-Тернопіль»

Легковий автомобіль врізався у маршрутку, в результаті чого вона перекинулася

У Волинській області поблизу села Крупа Луцького району сталася жахлива ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, серед яких – дитина.

Інцидент стався сьогодні, 21 квітня, повідомили «Волинські новини».

Повідомляється, що пасажирський автобус Луцьк - Тернопіль скоїв зіткнення з легковим автомобілем Renault Kangoo. В результаті аварії загинуло троє людей, які перебували в салоні легковика, – чоловік, жінка і дитина 2011 року народження, яка померла в кареті швидкої допомоги.

На місці зіткнення працює 8 бригад швидкої. Як мінімум, в результаті ДТП постраждало 16 осіб.

Зі слів очевидців аварії, легковий автомобіль врізався у маршрутку, в результаті чого вона перекинулася.

Інформацію про ДТП підтвердили правоохоронці. Як повідомив прес-секретар ГУ Нацполіції в області Віктор Гомоль, зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen Caddy і рейсовий автобус Луцьк-Тернопіль; на місці працює слідчо-оперативна група.