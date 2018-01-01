На Волині за рік майже вдвічі збільшилась кількість боржників за газ

Майже в два рази більше боржників отримали від «Волиньгаз Збуту» повідомлення про припинення газопостачання

Протягом 2017 року клієнти ТОВ «Волиньгаз Збут» майже в два рази збільшили неплатежі за газ. Загальна заборгованість волинян сягнула 250 млн грн. Найбільші суми за спожитий природний газ боргують заможні власники приватних домоволодінь. Максимальна сума боргу - більше 50 тис грн. Товариство щомісячно надає до ПАТ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже в два рази більше боржників отримали від «Волиньгаз Збуту» повідомлення про припинення газопостачання

Протягом 2017 року клієнти ТОВ «Волиньгаз Збут» майже в два рази збільшили неплатежі за газ. Загальна заборгованість волинян сягнула 250 млн грн. Найбільші суми за спожитий природний газ боргують заможні власники приватних домоволодінь. Максимальна сума боргу - більше 50 тис грн.

Товариство щомісячно надає до ПАТ «Волиньгаз» доручення на відключення боржників від газопостачання.

У зв'язку з ростом заборгованості споживачів, ТОВ «Волиньгаз Збут» у 2017 році надало боржникам майже 45 тис повідомлень про припинення газопостачання, тоді як у 2016 році кількість таких повідомлень становила 25 тис. За рік, що минув, більше 1 500 споживачів відключили від газопостачання. До суду подано 111 позовів, із них - 49 задоволено.

У цьому році газовики вирішили розпочати відключення боржників вже у квітні, після завершення опалювального періоду.

«Взимку споживачі борги за природний газ накопичують, а влітку, зазвичай, оплачують. Заможні боржники-лідери в «чорному списку» мешкають у таких селах Луцького району: Зміїнці, Рованцях, Заборолі, Липинах та Княгининоку. Всім без винятку категоріям споживачів ТОВ «Волиньгаз Збут» надсилає рахунки. В них передбачили авансові платежі, є вся необхідна інформація, клієнти мають чітку інформацію про те, яку суму має сплатити за спожитий природний газ. Найкращий вихід - сплачувати за газ, як і за хліб у магазині, постійно», - сказав директор «Волиньгаз Збуту» Микола Тищук.

У новій формі розрахунків за газ такі зміни: в квитанціях за грудень рекомендований платіж зазначатиметься окремим рядком, а графа «До сплати» відображатиме лише фактичну заборгованість абонента за спожитий природний газ. Ця нова графа допоможе уникнути пені та штрафів. У телефонному режимі споживачі можуть уточнити всю необхідну інформацію в контакт-центрі компанії.

Щоб запобігти припиненню газопостачання, боржник має можливість скористатись передбаченою Законом процедурою виплати боргу частинами. Ті, хто не може відразу погасити суму боргу, мають право звернутися до компанії та укласти відповідний договір на реструктуризацію.